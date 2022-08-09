Ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri böyle görüntülendi
Zamanla yarışarak hayat kurtarmaya çalışan ambulans sürücüleri, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce personele verilen, "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE)" ile ileri sürüş teknikleri noktasında zorlu eğitimlerden geçiyor.
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, ambulans kazalarının önlenmesi, etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması amacıyla 2005 yılından itibaren hastane öncesi acil sağlık hizmetleri personeline "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE)" veriliyor.
Toplamda 32 saat olarak planlanan eğitim 8 saat teorik, 24 saat uygulama ve ardından teorik ve uygulamalı sınav ile tamamlanıp, başarılı kursiyerlere "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi Başarı Belgesi” veriliyor.
Zorlu eğitim sürecinden geçen sürücüler, trafikte karşılaşacağı tehlikeli durumlarda yapması gereken doğru manevraların ve diğer güvenli sürüş becerilerinin kazandırılması amacıyla çeşitli etaplardan oluşan parkuru tamamlıyor.
Uzun yıllardır Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde paramedik olarak görev aldığını vurgulayan Koordinatör Ahmet Özkan, “Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi olarak bilinen ASGE modülümüz hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli meslektaşlarımıza sürücü bilgisi, becerisi, tavrı ve tutumunu geliştirmek amacıyla yaptığımız eğitimlerdir. Halk tarafından yanlış bilinen imajı da silmek istiyoruz.