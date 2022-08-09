Ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri böyle görüntülendi

Uzun yıllardır Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde paramedik olarak görev aldığını vurgulayan Koordinatör Ahmet Özkan, “Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi olarak bilinen ASGE modülümüz hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli meslektaşlarımıza sürücü bilgisi, becerisi, tavrı ve tutumunu geliştirmek amacıyla yaptığımız eğitimlerdir. Halk tarafından yanlış bilinen imajı da silmek istiyoruz.