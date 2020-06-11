Ameliyathaneden olay görüntüler! Ameliyat sırasında bakın ne yaptı!

İtalya'nın Ancona kentindeki Riuniti hastanesinde uyutmadan yapılan beyin ameliyatı esnasında ismi açıklanmayan bir hastanın beyninin sol temporal lobundan tümör alınacaktı. Doktorlar, konuşma, hafıza ve vücudun sağ tarafını kontrol eden bu bölgedeki sağlıklı dokuların ameliyatta zarar görmesinin engellenmesi için bu yöntemi seçti.



