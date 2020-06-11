Ameliyathaneden olay görüntüler! Ameliyat sırasında bakın ne yaptı!
İtalya'da beyninde tümör bulunan 60 yaşındaki bir kadın ameliyata alındı. Ameliyatı sırasında ülkesine özgü zeytin dolması yemeğini yapan kadının görüntüleri tüm dünyada konuşuldu. Ameliyat sonrası açıklamada bulunan doktor, operasyonun 2,5 saat sürdüğünü ve başarılı geçtiğini belirtti.
İtalya'nın Ancona kentindeki Riuniti hastanesinde uyutmadan yapılan beyin ameliyatı esnasında ismi açıklanmayan bir hastanın beyninin sol temporal lobundan tümör alınacaktı. Doktorlar, konuşma, hafıza ve vücudun sağ tarafını kontrol eden bu bölgedeki sağlıklı dokuların ameliyatta zarar görmesinin engellenmesi için bu yöntemi seçti.
Haber Global'in aktardığı habere göre, beyin cerrahı Roberto Trignani, Ansa ajansına yaptığı açıklamada, 11 tıbbi personelin yer aldığı, iki buçuk saat süren operasyonun 'çok iyi geçtiğini' belirtti.
Hastasının ameliyat masasında bir saat içinde 90 zeytin doldurduğunu ifade eden Trignani, "Bu, beyin fonksiyonları üzerinde çalışırken hastayı izlememizi ve hareketlerimizi kontrol etmemizi sağlayan bir yöntem" dedi.