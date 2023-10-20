Ameliyatla gözleri açılan kadın depremin yıkımını ilk kez gördü...
Malatya'da 4 yıldır gözleri görmeyen yaşlı kadın ameliyat sonrasında görme yetisine yeniden kavuşurken, asrın felaketinin yıkımını gözleriyle görünce hayatının şokunu yaşadı.
Malatya'da yıllar önce sol gözü görme yetisini kaybeden, 4 yıl önce de sağ gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı oluşan Meryem Hakalmaz (83), ameliyat ile sağlığına kavuştu. Yeniden görmeye başlayıp, taburcu olan Hakalmaz, "Şimdi gözüm açıldı, dünyayı görüyorum çok şükür ama enkazları görüyorum. İçim parçalanıyor. Allah'ım, Rabb’im bir daha göstermesin" dedi.
Yıllar önce sol gözü görme yetisini kaybeden, 4 yıl önce de sağ gözünde yüzde 90 görme kaybı oluşan 4 çocuk annesi Meryem Hakalmaz, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kontrol sonucunda ameliyat kararı verildi. Hakalmaz, 18 Eylül'de Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özge Sarıtaş tarafından ameliyat edildi. Operasyon sonrası sağ gözündeki görme kaybı tamamen giderilen, sol gözü için de tedavisi süren Hakalmaz, taburcu oldu.
Deprem felaketinde gözlerinin görmediğini, sadece yaşananları duyduğunu belirten Meryem Hakalmaz, "Şimdi gözüm açıldı, dünyayı görüyorum çok şükür ama enkazları görüyorum. İçim parçalanıyor. Allah'ım, Rabbim bir daha göstermesin. Bütün Müslümanlarımıza, bütün insanlarımıza büyük bir acı. Rabb’imden gelmiş yine bir şey yapamayız. Sol gözümü yıllar önce kaybettim. 4 yıl önce de sağ gözümden bir ameliyat geçirdim ve tamamen görmemeye başladım. Enkazları görünce içim parçalandı. 'Keşke böyle görmeseydim' dedim ama bir yandan da şükretmemiz lazım. Allah bir daha göstermesin" dedi.
Meryem Hakalmaz'ın kızı Fatma Özer ise annesinin yıkımları görünce çok etkilendiğini belirterek, "Annemin gözü açıldıktan sonra enkazları gördü. Şehrin böyle olduğunu gördü. Bize bu kadarını tahmin etmediğini söyledi. Gözünden yaşlar akıyor. Şimdi, sürekli depremi konuşuyoruz. Gözü göreli onu konuşuyoruz. Bizim anlattığımız kadarıyla biliyordu ama şimdi kendi gözüyle gördü. Zaten kimsenin anlatmasına gerek kalmadı" diye konuştu.