Ameliyatla gözleri açılan kadın depremin yıkımını ilk kez gördü...

Deprem felaketinde gözlerinin görmediğini, sadece yaşananları duyduğunu belirten Meryem Hakalmaz, "Şimdi gözüm açıldı, dünyayı görüyorum çok şükür ama enkazları görüyorum. İçim parçalanıyor. Allah'ım, Rabbim bir daha göstermesin. Bütün Müslümanlarımıza, bütün insanlarımıza büyük bir acı. Rabb’imden gelmiş yine bir şey yapamayız. Sol gözümü yıllar önce kaybettim. 4 yıl önce de sağ gözümden bir ameliyat geçirdim ve tamamen görmemeye başladım. Enkazları görünce içim parçalandı. 'Keşke böyle görmeseydim' dedim ama bir yandan da şükretmemiz lazım. Allah bir daha göstermesin" dedi.