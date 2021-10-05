Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya... Herkes o Türk'ü konuşuyor

Geçtiğimiz hafta Bursa’nın İnegöl ilçesinde gelen kayıp ilanı sonrası arama kurtarma ekipleriyle birlikte ‘kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu, dünya basının gündeminden düşmüyor.

Altı kıtadan birçok ülkede haberlerde yer alan Mutlu, aynı zamanda önemli şov programlarında konuşulmaya devam ediyor.

İşte ‘kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu’nun gündemde yer aldığı altı kıtadan birkaç ülke: