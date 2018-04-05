Amerikan Kongre arşivinden çıktı!

Kütüphanede 470 dilde 29 milyondan fazla kitap, 58 milyon el yazması, Kuzey Amerika'nın en büyük "nadir kitap" koleksiyonu, bir milyonun üzerinde hükümet belgesi, son üç yüzyıl içinde dünyada yayınlanmış bir milyon gazete nüshası, 33 bin ciltlenmiş gazete, 500 bin mikrofilm, 6000'in üzerinde karikatür dergisi, dünyanın en büyük hukuki belgeler koleksiyonu, filmler, 5 milyona yakın harita, müzik notaları ve 2,7 milyon işitsel kayıt var.Artvin - 1905





