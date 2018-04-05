Amerikan Kongre arşivinden çıktı!
Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde Türkiye'ye ait daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar ortaya çıktı.
Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde Amerika'nın değil, dünyanın dört bir köşesinden toparlanan küresel bir hafızayı taşıyor.
Sultan VI. Mehmed Vahideddin - 1920
Kütüphanede 470 dilde 29 milyondan fazla kitap, 58 milyon el yazması, Kuzey Amerika'nın en büyük "nadir kitap" koleksiyonu, bir milyonun üzerinde hükümet belgesi, son üç yüzyıl içinde dünyada yayınlanmış bir milyon gazete nüshası, 33 bin ciltlenmiş gazete, 500 bin mikrofilm, 6000'in üzerinde karikatür dergisi, dünyanın en büyük hukuki belgeler koleksiyonu, filmler, 5 milyona yakın harita, müzik notaları ve 2,7 milyon işitsel kayıt var.Artvin - 1905
Başkent Washington'd aüç farklı binada yer alan kütüphane, kitap rafı ve sayısı göz önüne alındığında dünyanın da en büyük kütüphanesi.Öte yandan Kütüphane'de Türkiye ve Osmanlı coğrafyasına ilişkin binlerce görsel yer alıyor. İşte o fotoğraflardan bazıları... 1910 Dolmabahçe Sarayı