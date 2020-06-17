Amerikan polisi her yerde o kadını arıyor! Başına ödül konuldu
ABD'nin Atlanta kentinde siyahi bir kişinin polis tarafından vurulmasının ardından çıkan olaylarda bir restoran kundaklandı. Polis kundakçının peşine düştü.
ABD'nin Atlanta kentinde geçen cuma siyahi bir kişinin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü.
İKİNCİ ÖLÜM ATLANTA'YI KARIŞTIRDI
Henüz George Floyd'un ölümünün ve olaydan sonra başlayan gerniş çaplı protesto eylemlerinin şokunu üzerinden atamayan ülke bu kez de 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’un ölümüyle karıştı.
Polis, bir fast-food restoranına ait park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi.