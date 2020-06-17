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  3. 17 Haziran 2020 16:30

Amerikan polisi her yerde o kadını arıyor! Başına ödül konuldu

ABD'nin Atlanta kentinde siyahi bir kişinin polis tarafından vurulmasının ardından çıkan olaylarda bir restoran kundaklandı. Polis kundakçının peşine düştü.

Amerikan polisi her yerde o kadını arıyor! Başına ödül konuldu

ABD'nin Atlanta kentinde geçen cuma siyahi bir kişinin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

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Amerikan polisi her yerde o kadını arıyor! Başına ödül konuldu

İKİNCİ ÖLÜM ATLANTA'YI KARIŞTIRDI
Henüz George Floyd'un ölümünün ve olaydan sonra başlayan gerniş çaplı protesto eylemlerinin şokunu üzerinden atamayan ülke bu kez de 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’un ölümüyle karıştı.

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Amerikan polisi her yerde o kadını arıyor! Başına ödül konuldu

Polis, bir fast-food restoranına ait park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi.

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Amerikan polisi her yerde o kadını arıyor! Başına ödül konuldu

Brooks’un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtı. Polis, Brooks’u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.

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