Amerikan polisi her yerde o kadını arıyor! Başına ödül konuldu

İKİNCİ ÖLÜM ATLANTA'YI KARIŞTIRDI

Henüz George Floyd'un ölümünün ve olaydan sonra başlayan gerniş çaplı protesto eylemlerinin şokunu üzerinden atamayan ülke bu kez de 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’un ölümüyle karıştı.

