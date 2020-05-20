Amphan Kasırgası 170 kilometre hızla kıyıya yaklaşıyor!
Bengal Körfezi'nde oluşan Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde şiddetli yağışlara yol açtı. Kasırganın 170 kilometre hızla kıyıya yaklaştığı bildiriliyor.
Sahil yakınındaki serin sulara ulaşan kasırga, kısmen yavaşlasa da hızı saatte 160 ile 170 kilometreyi buldu.
TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hindistanlı yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan eyaletleri Batı Bengal'de 200 binden, Odişa'da da 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.