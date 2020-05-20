Amphan Kasırgası 170 kilometre hızla kıyıya yaklaşıyor!

Yerel medyadaki fotoğraf ve videolarda, yeni tip corona virüsten (Covid-19) korunmak için yüz maskesi takan halkın, barınaklara doğru ilerlediği görülüyor. Videolarda, yetkililerin köylere giderek hoparlörlerle "halka güvenli alanlara gitmeleri" çağrısı yaptığı duyuluyor.

