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  3. 20 Mayıs 2020 12:31

Amphan Kasırgası 170 kilometre hızla kıyıya yaklaşıyor!

Bengal Körfezi'nde oluşan Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde şiddetli yağışlara yol açtı. Kasırganın 170 kilometre hızla kıyıya yaklaştığı bildiriliyor.

Amphan Kasırgası 170 kilometre hızla kıyıya yaklaşıyor!

Sahil yakınındaki serin sulara ulaşan kasırga, kısmen yavaşlasa da hızı saatte 160 ile 170 kilometreyi buldu.

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Amphan Kasırgası 170 kilometre hızla kıyıya yaklaşıyor!

Kasırganın deniz suyunu 25 kilometre içeriye taşıması ve sellere yol açması bekleniyor.

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Amphan Kasırgası 170 kilometre hızla kıyıya yaklaşıyor!

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hindistanlı yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan eyaletleri Batı Bengal'de 200 binden, Odişa'da da 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

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Amphan Kasırgası 170 kilometre hızla kıyıya yaklaşıyor!

Yerel medyadaki fotoğraf ve videolarda, yeni tip corona virüsten (Covid-19) korunmak için yüz maskesi takan halkın, barınaklara doğru ilerlediği görülüyor. Videolarda, yetkililerin köylere giderek hoparlörlerle "halka güvenli alanlara gitmeleri" çağrısı yaptığı duyuluyor.

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