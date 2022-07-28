Amsterdam değil Ağrı! 30 bin kişinin katıldığı müzik festivalinden renkli görüntüler

MR. DOSSO DOSSİ COŞKUSU

Geceye damga vuran anlar ise Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın Mr. Dosso Dossi imzası ile yaptığı DJ Show oldu. Lazer gösterisi ile birlikte daha da coşan binlerce kişi, adeta tüm enerjisini attı.