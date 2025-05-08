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Ana isale hattı bomba gibi patladı; ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, onarım çalışması sırasında ana isale hattında patlama meydana geldi. 9 evi su basarken, park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: DHA
Ana isale hattı bomba gibi patladı; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay saat 17.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, onarımı yapılmaya çalışılan isale hattında meydana geldi. Çalışma sırasında yaşanan patlamayla birlikte tonlarca su ve taş parçası metrelerce havaya fırladı. 

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Ana isale hattı bomba gibi patladı; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Taş parçaları ve fışkıran sular yandaki bir siteye kadar ulaştı. Sitedeki 9 evi su basarken, bahçesi zarar gördü. Park halindeki iki otomobilden birinin ön, diğerinin ise arka camı kırıldı. 

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Ana isale hattı bomba gibi patladı; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

O anda bölgede çalışma yapan işçiler kaçarak son anda canlarını kurtarırken, akan tonlarca su denize kadar ulaştı. 

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Ana isale hattı bomba gibi patladı; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Akan suyun taşıdığı toprak nedeniyle denizin rengi de kahverengiye dönüştü. İsale hattındaki patlama bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 

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