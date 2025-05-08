Ana isale hattı bomba gibi patladı; ortalık savaş alanına döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, onarım çalışması sırasında ana isale hattında patlama meydana geldi. 9 evi su basarken, park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: DHA
Olay saat 17.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, onarımı yapılmaya çalışılan isale hattında meydana geldi. Çalışma sırasında yaşanan patlamayla birlikte tonlarca su ve taş parçası metrelerce havaya fırladı.
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Taş parçaları ve fışkıran sular yandaki bir siteye kadar ulaştı. Sitedeki 9 evi su basarken, bahçesi zarar gördü. Park halindeki iki otomobilden birinin ön, diğerinin ise arka camı kırıldı.
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O anda bölgede çalışma yapan işçiler kaçarak son anda canlarını kurtarırken, akan tonlarca su denize kadar ulaştı.
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Akan suyun taşıdığı toprak nedeniyle denizin rengi de kahverengiye dönüştü. İsale hattındaki patlama bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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