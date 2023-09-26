  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Anadolu Otoyolu'nda 9 Kasım'a kadar sürecek çile başladı!

Anadolu Otoyolu'nda 9 Kasım'a kadar sürecek çile başladı!

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki güzergahın, viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapanması, D-100 kara yolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nda 9 Kasım'a kadar sürecek çile başladı! - Resim: 1

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı gişeleri ile Abant gişeleri arasındaki Ankara yönü, viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle dün itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

1 / 11
Anadolu Otoyolu'nda 9 Kasım'a kadar sürecek çile başladı! - Resim: 2

DHA'nın haberine göre 9 Kasım'a kadar sürmesi planlanan çalışma kapsamında İstanbul yönünden gelen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapıp D-100 kara yolu güzergahından devam ediyor.

2 / 11
Anadolu Otoyolu'nda 9 Kasım'a kadar sürecek çile başladı! - Resim: 3

Otoyolun Ankara istikametinin kapanmasıyla sürücüler, D-100 kara yolu geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun Abant gişelerine bağlantısını sağlayan kavşakta yer yer uzun araç kuyrukları oluştu.

3 / 11
Anadolu Otoyolu'nda 9 Kasım'a kadar sürecek çile başladı! - Resim: 4
4 / 11