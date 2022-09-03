Anadolu'da ilk kez bulundu: Konya'daki kazılarda tarihi değiştirecek keşif! Türklerin varlığını...
Konya'da Savatra Antik Kenti kazı sahasında bulunan yazıtlar Türklerin tarihine ışık tutarken büyük heyecan uyandırdı.
Konya Karatay'daki Savatra Antik Kenti'nde bulunan ve üzerinde "Türkoğlu" ibaresi bulunan yazıt heyecan uyandırdı. Milattan sonra 10-11’inci yüzyıla ait yazıtın 1071’den öncesinde Anadolu’daki Türk varlığının kanıtı niteliğinde olduğu ifade edildi.
EYECAN UYANDIRAN KEŞİF! TÜRK TARİHİNE IŞIK TUTACAK
Konya'nın Karatay ilçesi Yağlıbayat Mahallesi’ndeki Savatra Antik Kenti’nde Selçuk Üniversitesi tarafından Doç. Dr. İlker Işık’ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sırasında, Anadolu’da ilk kez Türk ibaresinin yer aldığı bir yazıt bulundu.
Kazı başkanı Doç. Dr. Işık, “Yazıt, Savatra Antik Kenti’ne ait bir kaleden getirilmiş. Bu kale, Bizans dönemine kadar kullanılagelmiş. Mimari parçasına baktığımız zaman Bizans dönemi templon payesi. Dini yapılar içesinde bulanan bir mimari unsur bu. Dönemsel açıdan baktığımızda milattan sonra 10’uncu 11’inci yüzyıllara denk geldiğini düşünüyoruz. Hem de içerik olarak baktığımız zaman İslam öncesi Türklere ait olan bir yazı olarak da karşımıza çıkıyor.
İslam öncesi Hristiyanlaşmış olan Türklerin, burada varlığını ortaya koyan bir emare bu. Dönemsel olarak baktığımızda da Bizans dönemi diyebiliriz.” dedi.