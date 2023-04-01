Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada

243 metre yüksekliği bulunan cam seyir terasından kayalıklara atlayan Y.K.’yı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de intihar eden şahsı kurtarma çalışması başlattı. Oldukça dik ve kayalık olan yerden cesedi çıkarmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri Sivas AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 9 saatin ardından intihar eden şahsın cansız bedenini kayalıklardan çıkarmayı başardı.