Anadolu'nun sırrı burada gizli

Dağ yamacında bulunan yapı hakkında birçok rivayetin bulunduğunu belirten Sedat Öztürk, "Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Efkerit Vadisi'ndeyiz. Burada Anadolu'nun ilk kavmi olan Luvilere ait olduğu düşünülen bir tapınak var. Dağın yamacına oyulmuş çok enteresan bir yapı gibi duruyor. Bu tapınak hakkında çeşitli rivayetler var, bu rivayetlerden bir tanesi Luvi kavminin Nuh Tufanı'ndan kaçmak ve korunmak amaçlı yaptırdığı söyleniyor. Diğer bir rivayete göreyse Danışmentli hükümdarın burayı silah deposu olarak kullandığı söyleniyor. Başka bir rivayete göreyse Hristiyan din adamlarının burada inzivaya çekildiği iddia ediliyor. Halkın bu bölgeye turizm açısından bakış açısı var. Turizme kazandırılmasını istiyorlar" dedi.