Analistlerden altın ve petrol fiyatları için dikkat çeken yorum

Piyasalar üzerinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri devam ederken resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceği, önceliklerinin enflasyonu kontrol altına almak olduğu ifade edildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve gevşeyecek gibi görünmediğini belirtti. Para politikasında hızla daha kısıtlayıcı olunması gerektiğini vurgulayan Waller, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışını desteklediğini, eylül toplantısında ise muhtemelen 50 baz puanlık bir artıştan yana olacağını kaydetti. Waller, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine rağmen ekonomide resesyon yaşanacağının belli olmadığını ifade etti.