Analistlerden altın ve petrol fiyatları için dikkat çeken yorum
Altın ve petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi değerlendiren analistler
Altın ve para piyasalar oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Dolar endeksi 107 seviyesinin üzerine yükselerek 20 yılın rekor seviyesine çıktı. 1811 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1733 doları görerek son 9 ayın en düşük seviyesine indi. Perşembe ve cuma günleri düşük hacimle hareket eden ons altın 1742 dolardan haftayı kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 3,83 oranında değer kaybetti. Böylelikle ons altın son 8 haftanın en sert düşüşünü kaydetti.
Piyasalar üzerinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri devam ederken resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceği, önceliklerinin enflasyonu kontrol altına almak olduğu ifade edildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve gevşeyecek gibi görünmediğini belirtti. Para politikasında hızla daha kısıtlayıcı olunması gerektiğini vurgulayan Waller, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışını desteklediğini, eylül toplantısında ise muhtemelen 50 baz puanlık bir artıştan yana olacağını kaydetti. Waller, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine rağmen ekonomide resesyon yaşanacağının belli olmadığını ifade etti.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ABD ekonomisinin bu yıl büyümeye devam etmesini beklediğini dile getirdi. Bullard, temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunun sinyalini verdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puan, eylül toplantısında ise 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.