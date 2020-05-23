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  3. 23 Mayıs 2020 13:11

Ani yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur dışarı çıkmak zorunda olanları hazırlıksız yakaladı. İşe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.

Ani yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ'da toplu ulaşımla işe gitmeye çalışanlar ve sağlık çalışanları zor anlar yaşadı, yollarda su birikintileri oluştu. 

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Ani yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Yoldan geçen aracın kaldırımda bulunan bir kişinin üzerine suç sıçrattığı görüldü.

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Ani yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

TAKSİM'DE SAÇAK ALTLARINA SIĞINDILAR Taksim Meydanında yağmurdan korunmak isteyenler koşarak saçak altlarına sığındı. 

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Ani yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Taksim Meydanı sessizliğe büründü.

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