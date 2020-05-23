Ani yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı
İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur dışarı çıkmak zorunda olanları hazırlıksız yakaladı. İşe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ'da toplu ulaşımla işe gitmeye çalışanlar ve sağlık çalışanları zor anlar yaşadı, yollarda su birikintileri oluştu.
TAKSİM'DE SAÇAK ALTLARINA SIĞINDILAR Taksim Meydanında yağmurdan korunmak isteyenler koşarak saçak altlarına sığındı.