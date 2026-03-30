Aniden bastıran tipide korku dolu anlar! Çok sayıda kişi mahsur kaldı
Hakkâri Yüksekova'da yoğun kar ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 araçtaki onlarca vatandaş, İl Özel İdaresi ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgede kar savurma araçlarıyla yürütülen hummalı çalışmanın detayları ve yetkililerin kritik "zincir" uyarısı Haber3.com'da.
Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araçtaki vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İran sınırındaki Çobanpınar köyü yolunda seyreden 5 araç, yoğun kar yağışı ve görüş mesafesini sıfıra indiren tipi nedeniyle ilerleyemeyerek mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kar savurma araçları ve iş makineleriyle bölgeye ulaşan ekipler, yürütülen hummalı çalışma sonucu kara gömülen araçlara ulaştı.
