Animasyon değil, montaj değil! Okyanus alev alev yandı
Meksika’nın devlet petrol şirketi Pemex’in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı. Patlama sonrası deniz altında çıkan yangın inanılmaz görüntüler oluşturdu.
Meksika'da denizin altındaki petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu denizin yüzeyinde oluşan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
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Meksika Körfezi'nde sualtı petrol boru hattında patlama meydana geldi.
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Devlete ait petrol şirketi Pemex'in boru hattında, denizin 78 metre altında meydana gelen patlama yangına yol açtı.
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Yangına üç söndürme gemisi müdahale etti. Denizin yüzeyindeki yangın, 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
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