Anıtkabir'de 23 Nisan... Bakan Tekin, öğrencilerle gitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl da katılmadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılında, 23 Nisan coşkusu Anıtkabir'de başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şiddetli yağmura rağmen öğretmen ve öğrencilerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıldır süregelen geleneği bozmayarak katılmadığı törende Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne anlamlı mesajlar not düştü.
Kaynak: DHA / İHA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında devlet erkanı Anıtkabir'de bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki heyet, Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrenci ve öğretmenlerle birlikte Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.
Tören, Ankara'da etkili olan şiddetli yağış altında gerçekleştirildi.
Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye ulaştı.
