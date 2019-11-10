Anıtkabir'de tarihi gün: Binlerce kişi Ata'sına koştu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir, resmi törenden sonra ziyaretçilere açıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir, resmi törenden sonra ziyaretçilere açıldı.
Sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'in çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sırayla içeriye alındı.
Ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine gelen vatandaşlar, buraya karanfil bırakarak dua etti. Anıtkabir'i ziyaret eden 7'den 70'e binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile fotoğraf çektirdi.