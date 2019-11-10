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  3. 10 Kasım 2019 16:57

Anıtkabir'de tarihi gün: Binlerce kişi Ata'sına koştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir, resmi törenden sonra ziyaretçilere açıldı.

Anıtkabir'de tarihi gün: Binlerce kişi Ata'sına koştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir, resmi törenden sonra ziyaretçilere açıldı.

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Anıtkabir'de tarihi gün: Binlerce kişi Ata'sına koştu

Sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'in çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sırayla içeriye alındı.

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Anıtkabir'de tarihi gün: Binlerce kişi Ata'sına koştu

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine gelen vatandaşlar, buraya karanfil bırakarak dua etti. Anıtkabir'i ziyaret eden 7'den 70'e binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile fotoğraf çektirdi.

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Anıtkabir'de tarihi gün: Binlerce kişi Ata'sına koştu

Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, derin bir üzüntü yaşadıklarını; ancak Atatürk'ün huzurunda olmaktan da mutluluk duyduklarını söyledi. Anıtkabir, 10 Kasım nedeniyle saat 22.00'ye kadar ziyaretçilere açık.

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