Anıtkabir'de tarihi gün: Binlerce kişi Ata'sına koştu

Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, derin bir üzüntü yaşadıklarını; ancak Atatürk'ün huzurunda olmaktan da mutluluk duyduklarını söyledi. Anıtkabir, 10 Kasım nedeniyle saat 22.00'ye kadar ziyaretçilere açık.