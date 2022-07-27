Ankapark anketinden ilk sonuçlar geldi

Ankete ilk 3 gün 59 bin 149 kişi katılırken 14 bin 884'ü 'yeşil alan', 11 bin 215'i 'hayvanat bahçesi', 8 bin 425'i 'Atatürk Orman Çiftliği', 7 bin 343 kişi 'yürüyüş alanı', 2 bin 751'i ise 'eğlence alanı' olarak kullanılmasını istedi. Ankete katılanlardan ayrıca 2 bin 787 kişi Ankapark'ın ücretsiz olmasını talep etti. Ankete en yoğun katılım Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut ilçelerinden oldu. En az katılım ise Evren ilçesinden gerçekleşti.