Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi açılıyor
Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu "nefes ve etkinlik" alanı olacak.
Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanları yer alıyor.
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Millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.
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154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.
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Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.
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