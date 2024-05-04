Ankara-Erzincan uçağında bomba alarmı: Havalanan uçak geri döndü
Ankara - Erzincan seferini yapmakta olan AJet firmasına ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine, kalkışından yaklaşık 40 dakika sonra Esenboğa Havalimanı'na geri döndü
Kaynak: DHA
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AJet firmasına ait TC-JZO tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere saat 23.55'te 100'ün üzerinde yolcusuyla Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
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Uçak, bomba ihbarı üzerine, Yozgat semalarından geri dönerek, saat 00.35 sıralarında, kalkış yaptığı Ankara Esenboğa Havalimanı'na tekrar teker koydu.
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Uçak, pilotlar tarafından aprona çekilirken, yolcular ve kabin ekibi tahliye edildi. Uçağa giren polis ve bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yaptı.
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