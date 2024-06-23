Ankara-Hatay uçağında korku dolu anlar: Havada saatlerce beklediler

3-3 buçuk saat ekstradan bekledik”

Uçuşun rötarlı gerçekleştiğini ve iniş esnasında yaşanan türbülans ile vatandaşların korktuğunu dile getiren Anıl Yılmaz, “3-3 buçuk saat ekstradan bekledik. Bütün planlarımız alt üst oldu ve gecenin bir yarısı geldik. Bakalım şimdi nasıl gideceğiz. Anadolu Jet isimli yeni firmayla geldik ama değişen hiçbir şey yok. Hatay Havalimanı devamlı bu kaderi yaşıyor. Uçak içerisinde korkanların seslerini duydum” dedi.