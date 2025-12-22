Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber
SGK Uzmanı İsa Karakaş, ocak ayında ek iyileştirme bekleyen milyonlarca memur ve memur emeklisine kötü haberi verdi. Karakaş, Ankara kulislerinde ek iyileştirmeye sıcak bakılmadığını belirterek, masadaki zam oranını açıkladı.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği Ocak 2026 maaş artışlarını ele aldı. Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından rakamlar netleşmeye başlarken, Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre ek iyileştirme beklentilerinin zayıf olduğu görülüyor.
TÜİK’in kasım ayı verilerine göre, 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştiğinde memur ve memur emeklileri için yüzde 17,57’lik artış kesinleşti. Aralık ayı verisinin de eklenmesiyle bu oranın yıl sonunda yüzde 18,5 ile yüzde 19,5 bandına ulaşması bekleniyor.
Bu orana ek olarak 1000 TL'lik taban artışı garanti görünüyor. Böylece maaşlardaki artışın, seyyanen ödemeyle birlikte yüzde 20’yi bulabileceği belirtiliyor.
KULİS BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI
Karakaş, Ankara kulislerinde ek iyileştirmeye sıcak bakılmadığını ifade etti. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında frene bastığını belirten Karakaş, kulis bilgilerini şöyle aktardı:
"2023/Temmuz ayından beri memur emeklilerine defalarca verilen seyyanen zam vaadi, ekonomi ekibinin freniyle bir kez daha suya düşüyor. 8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün 18 bin 500 TL’yi aşmış bulunmaktadır. Yani seyyanen zam vaadi ifa edilmiş olsa en düşük memur emeklisinin maaşı bugün itibarıyla 2026/Ocak zammı ilave edilmeden bile 40 bin TL’yi aşacaktı. Bu rakama 2026/Ocak zammı da ilave edilince rakam 50 bin TL’ye yaklaşacaktı. Kulislerde net mesaj: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme."