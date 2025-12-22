Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber

KULİS BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Karakaş, Ankara kulislerinde ek iyileştirmeye sıcak bakılmadığını ifade etti. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında frene bastığını belirten Karakaş, kulis bilgilerini şöyle aktardı:

"2023/Temmuz ayından beri memur emeklilerine defalarca verilen seyyanen zam vaadi, ekonomi ekibinin freniyle bir kez daha suya düşüyor. 8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün 18 bin 500 TL’yi aşmış bulunmaktadır. Yani seyyanen zam vaadi ifa edilmiş olsa en düşük memur emeklisinin maaşı bugün itibarıyla 2026/Ocak zammı ilave edilmeden bile 40 bin TL’yi aşacaktı. Bu rakama 2026/Ocak zammı da ilave edilince rakam 50 bin TL’ye yaklaşacaktı. Kulislerde net mesaj: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme."