Ankara-Niğde otoyolu'nda kahreden kaza: Bir astsubay şehit düştü!
Ankara-Niğde Otoyolu'nda trafik güvenliğini sağlamak için yoldaki lastik parçalarını temizleyen Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kahraman askerimiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde dün saat 11.30 sularında meydana gelen elim kazada, yol güvenliğini sağlamak için cansiperane görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün (37) şehit düştü.
Trafiği tehlikeye sokan lastik parçalarını yoldan kaldırmaya çalıştığı sırada E.Ç.K. (34) idaresindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Kahraman Astsubayımız, acilen kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçehüyük Karakolu emrinde 'Otoyol Tim Komutanı' olarak görev yapan 37 yaşındaki şehit Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, mesleğine aşık bir askerdi. Yakın zamanda İHA muhabirlerinin gerçekleştirdiği özel bir habere konuk olan Ergün, Jandarma Otoyol Timleri’nin karayollarındaki hayati görevleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmişti. G
örevi başında, vatandaşın can güvenliğini sağlarken şehadete yürümesi tüm Türkiye'yi derinden sarstı.