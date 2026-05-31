Ankara-Niğde otoyolu'nda kahreden kaza: Bir astsubay şehit düştü!

Trafiği tehlikeye sokan lastik parçalarını yoldan kaldırmaya çalıştığı sırada E.Ç.K. (34) idaresindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Kahraman Astsubayımız, acilen kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.