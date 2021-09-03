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  4. Ankara-Sivas hızlı tren açılışı 7. kez ertelendi

Ankara-Sivas hızlı tren açılışı 7. kez ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılışı, 7’nci kez ertelendi.

T24’ten Eray Görgülü kaleme aldığı yazısında, temeli 2008 yılında atılmasına rağmen 13 yıldır bitirilemeyen Ankara-Sivas YHT hattının tamamlandığı gerekçesiyle Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül’de açılış töreni planlandığını ve törenin Erdoğan’ın da taslak programına girdiğini söyledi.  

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Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de açılış öncesi Çarşamba günü Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde inceledi.

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Ancak açılışı altı kez ertelenen ve maliyeti 10 milyar TL'yi geçen Ankara-Sivas YHT hattının tamamlanmadığına yönelik eleştiriler yapıldı. BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, trenin Kayaş-Balışeyh istasyonları arasını konvansiyonel hat (klasik tren hattı) üzerinden saatte 60 kilometre hızla gidebileceğini ve bunun da kaza riski oluşturacağını söyledi.

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Özdemir, henüz tamamlanmamış hemzemin geçitlerin de riskli olduğunu ifade etti. İlgili uzmanların da uyarılarıyla Cumhurbaşkanının taslak programına da giren açılıştan son anda vazgeçildiği öğrenildi.

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