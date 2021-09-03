Ankara-Sivas hızlı tren açılışı 7. kez ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılışı, 7’nci kez ertelendi.
T24’ten Eray Görgülü kaleme aldığı yazısında, temeli 2008 yılında atılmasına rağmen 13 yıldır bitirilemeyen Ankara-Sivas YHT hattının tamamlandığı gerekçesiyle Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül’de açılış töreni planlandığını ve törenin Erdoğan’ın da taslak programına girdiğini söyledi.
Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de açılış öncesi Çarşamba günü Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde inceledi.
Ancak açılışı altı kez ertelenen ve maliyeti 10 milyar TL'yi geçen Ankara-Sivas YHT hattının tamamlanmadığına yönelik eleştiriler yapıldı. BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, trenin Kayaş-Balışeyh istasyonları arasını konvansiyonel hat (klasik tren hattı) üzerinden saatte 60 kilometre hızla gidebileceğini ve bunun da kaza riski oluşturacağını söyledi.
Özdemir, henüz tamamlanmamış hemzemin geçitlerin de riskli olduğunu ifade etti. İlgili uzmanların da uyarılarıyla Cumhurbaşkanının taslak programına da giren açılıştan son anda vazgeçildiği öğrenildi.