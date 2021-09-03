Ankara-Sivas hızlı tren açılışı 7. kez ertelendi

Ancak açılışı altı kez ertelenen ve maliyeti 10 milyar TL'yi geçen Ankara-Sivas YHT hattının tamamlanmadığına yönelik eleştiriler yapıldı. BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, trenin Kayaş-Balışeyh istasyonları arasını konvansiyonel hat (klasik tren hattı) üzerinden saatte 60 kilometre hızla gidebileceğini ve bunun da kaza riski oluşturacağını söyledi.