Ankara-Sivas YHT hattında geri sayım başladı

'1,4 MİLYON VATANDAŞIMIZ YHT İMKANINA KAVUŞACAK'

Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta yaşayan yaklaşık 1,4 milyon kişinin de YHT ile seyahat etme imkanına kavuşacağının altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ankara-Sivas YHT hattının tamamlanmasıyla proje güzergahında bulunan illerle birlikte Sivas'a komşu illerin de kara yolu bağlantılı olarak YHT'ye ulaşımları sağlanabilecek. Toplam 405 kilometre uzunluğa sahip proje kapsamında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas'ta olmak üzere toplam 8 istasyon inşa ettik. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapılarını yaptık. Proje kapsamında toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet de viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde yer alıyor. En uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metreyle Çerikli/Kırıkkale'de yaptık. 90 metreyle Türkiye'nin en uzun açıklığa sahip demir yolu viyadüğüyle 88,6 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü Elmadağ'da inşa ettik. Ayrıca, bu viyadük dünyada MSS yöntemiyle (kalıp arabası) 90 metre açıklık geçirilerek en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğüdür."