Ankara Valiliği'nden 1 Temmuz kararları
Ankara Valiliği kademeli normalleşme sürecine ilişkin kararları açıkladı. Buna göre, 1 Temmuz saat 05.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek. Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş tüm iş yerleri, 1 Temmuz'dan itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek.
Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Temmuz 2021 itibarıyla uygulanacak kademeli normalleşme sürecine ilişkin kararları belirledi.
Ankara Valiliği'nin internet sitesinde yer alan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı'nda, salgınla mücadele kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında uygulanan "kısmi" ve "tam kapanma" dönemleri sonrasında, 17 Mayıs 2021'den bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" sürecinin yürütüldüğü hatırlatıldı.
Kademeli normalleşme döneminde, milletin tedbirlere uyum noktasında gösterdiği yaklaşım ve ciddi ivme kazanan aşılama faaliyetleriyle salgının seyrinde nispi düşüş yaşandığı anımsatılarak, elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve aşılama faaliyetleriyle kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmenin gelecek dönemde de önemini koruduğu vurgulandı.
Kararda, 21 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyelerinin ele alındığı ve kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında çeşitli tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği aktarıldı.