Ankara Valiliği'nden 1 Temmuz kararları

Kademeli normalleşme döneminde, milletin tedbirlere uyum noktasında gösterdiği yaklaşım ve ciddi ivme kazanan aşılama faaliyetleriyle salgının seyrinde nispi düşüş yaşandığı anımsatılarak, elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve aşılama faaliyetleriyle kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmenin gelecek dönemde de önemini koruduğu vurgulandı.