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  4. Ankara yeni güne karlar altında başladı! Her yer bembeyaz

Ankara yeni güne karlar altında başladı! Her yer bembeyaz

Meteorolojinin uyarılarının ardından Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Ankara yeni güne karlar altında başladı! Her yer bembeyaz - Resim: 1

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı.

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Ankara yeni güne karlar altında başladı! Her yer bembeyaz - Resim: 2

Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

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Ankara yeni güne karlar altında başladı! Her yer bembeyaz - Resim: 3

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme ve tuzlama araçları ana cadde ve sokaklarda çalışma yaparken ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

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Ankara yeni güne karlar altında başladı! Her yer bembeyaz - Resim: 4

Karın kent merkezinde saat 11.00'e kadar etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

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