Ankara yeni havalimanına kavuştu! Dev proje 8 ayda tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modernizasyon süreci tamamlanan Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nın resmi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın piste teker koymasıyla birlikte, yenilenen havalimanına inen ilk uçak da devletin zirvesini taşıyan uçak oldu. Apronda ve yeni inşa edilen Devlet Konukevi’nde incelemelerde bulunan Erdoğan, açılışı yapılan bu stratejik yatırımın başta başkent Ankara olmak üzere tüm havacılık sektörüne hayırlı olmasını diledi. 2026 yılının Türkiye için bir "zirveler yılı" olarak devam ettiğini belirten Erdoğan, ülkenin küresel siyasetteki ağırlığının her geçen gün arttığını vurguladı.