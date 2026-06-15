Ankara yeni havalimanına kavuştu! Dev proje 8 ayda tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları’nın resmi açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, projenin Esenboğa'nın yükünü hafifleteceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modernizasyon süreci tamamlanan Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nın resmi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın piste teker koymasıyla birlikte, yenilenen havalimanına inen ilk uçak da devletin zirvesini taşıyan uçak oldu. Apronda ve yeni inşa edilen Devlet Konukevi’nde incelemelerde bulunan Erdoğan, açılışı yapılan bu stratejik yatırımın başta başkent Ankara olmak üzere tüm havacılık sektörüne hayırlı olmasını diledi. 2026 yılının Türkiye için bir "zirveler yılı" olarak devam ettiğini belirten Erdoğan, ülkenin küresel siyasetteki ağırlığının her geçen gün arttığını vurguladı.
"Türkiye Yüzyılı'na giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz"
2026 senesinin Türkiye için ‘zirveler yılı' olarak devam ettiğini aktaran Erdoğan, tüm kurum ve kadrolarla bu sene için canla başla çalıştıklarını kaydederek, "Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor"
İstanbul'da, 5-7 Haziran tarihleri arasında 183 farklı ülkeden 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği Sıfır Atık Forumu'nu icra ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Ekim ayında 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi ve devamında Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Liderler Zirvesi, Türkiye'de toplanacak. Kasım'da 197 ülkeden 100 binin üzerinde katılım beklediğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları'nın 31'incisini gerçekleştireceğiz. Bunların arefesinde 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerle değil Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor" dedi.
"Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır"
Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığının artmaya devam ettikçe Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonunun da arttığına dikkati çeken Erdoğan, "Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır" diye konuştu.