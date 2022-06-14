Ankara yine yağmura teslim: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Başkentte 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bugün öğleden sonra yine sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmur, Ankara'nın birçok ilçesinde etkili olurken caddeler yine göle döndü. Suyla kaplanan yollarda sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı.