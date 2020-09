Ankara'da %100 doluluk oranına ulaşan hastaneden ilk görüntüler

Toplu sünnetlerin olması, kurban bayramı ve etkinliklerde sosyal mesafeye uyulmaması gibi sebeplerle tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da vaka sayıları çok ciddi artış gösterdi.

Haziran ayında pozitif hastalara baktığımız yoğun bakım ünitelerimizi küçültme yoluna gitmiştik ama şu an için 3 tane aktif yoğun bakımımız sadece Covid hastası bakmakta ve yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaktayız.

İlk zamanlar yoğun bakım hastalarımız 60 yaşın üstündeydi. Ama bu yaş grubumuz şimdi 30’lara kadar indi. Şu an en genç hastamız 34 yaşında ve aktif olarak takip ediyoruz.

Şu an yaşadığımız vaka artışlarında dikkat çeken şey, daha genç hastaları da, altta yatan hiçbir hastalığı olmayan hastaları da maalesef yoğun bakımlarımızda solunum yetmezliği ile yatırmamız.