Ankara'da 3 katlı bina çöktü

Bina sahibi, apartmanda üç farklı dükkanın olduğunu belirterek, "İki bina arasında yangın merdiveni için büyük bir boşluk vardı. Biz burada yıkım yapan arkadaşları binaya sıfır yaklaşmamaları için defalarca uyardık; fakat dikkate almadılar. Hafriyat alındıktan sonra dün gece saatlerinde bina çöktü. Can kaybı yok ama bina yıkıldı. Tahminime göre 80-100 milyon lira civarı zararımız var. Hukuki süreci başlatacağız" dedi.