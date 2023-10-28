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Ankara'da 3 katlı bina çöktü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yıkımı tamamlanan bir binanın bitişiğinde bulunan 3 katlı bina çöktü.

Kaynak: DHA
Ankara'da 3 katlı bina çöktü - Resim: 1

Olay, dün gece saatlerinde Altındağ ilçesindeki mobilya sitesinde meydana geldi. Yıkım çalışmaları tamamlanan bir binanın hafriyatı kaldırılırken bitişiğindeki 3 katlı bina çöktü. İçinde dükkanların bulunduğu bina kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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Ankara'da 3 katlı bina çöktü - Resim: 2

Bina sahibi, apartmanda üç farklı dükkanın olduğunu belirterek, "İki bina arasında yangın merdiveni için büyük bir boşluk vardı. Biz burada yıkım yapan arkadaşları binaya sıfır yaklaşmamaları için defalarca uyardık; fakat dikkate almadılar. Hafriyat alındıktan sonra dün gece saatlerinde bina çöktü. Can kaybı yok ama bina yıkıldı. Tahminime göre 80-100 milyon lira civarı zararımız var. Hukuki süreci başlatacağız" dedi. 

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Ankara'da 3 katlı bina çöktü - Resim: 3
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Ankara'da 3 katlı bina çöktü - Resim: 4
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