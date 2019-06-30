Ankara'da 300 polisli dev operasyon ! Gizli bölmede yakalandı
Ankara'da çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda eğlence merkezlerine asayiş uygulamasında bulunuldu. Kaçak çalıştırıldıkları belirlenen 6 kadın gizli bölmede yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında, kimlik bilgileri sorgulanan 8 bin kişiden çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalanırken, 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca denetlemelerde 1 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.
Uygulamada sorgulanan 1960 araçtan 86'sına cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi.