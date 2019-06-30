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  3. 30 Haziran 2019 12:10

Ankara'da 300 polisli dev operasyon ! Gizli bölmede yakalandı

Ankara'da çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda eğlence merkezlerine asayiş uygulamasında bulunuldu. Kaçak çalıştırıldıkları belirlenen 6 kadın gizli bölmede yakalandı.

Ankara'da 300 polisli dev operasyon ! Gizli bölmede yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Ankara'da 300 polisli dev operasyon ! Gizli bölmede yakalandı

Uygulama kapsamında, kimlik bilgileri sorgulanan 8 bin kişiden çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalanırken, 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca denetlemelerde 1 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

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Ankara'da 300 polisli dev operasyon ! Gizli bölmede yakalandı

Uygulamada sorgulanan 1960 araçtan 86'sına cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi.

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Ankara'da 300 polisli dev operasyon ! Gizli bölmede yakalandı

Polis ekiplerinin yanı sıra Gıda Tarım İl Müdürlüğü, maliye ve belediye ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada denetlenen 40 iş yerinden 32'sine toplam 60 bin lira para cezası uygulandı.

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