Ankara'da asansör faciası: 13 yaşındaki genç kız korkunç bir şekilde can verdi
Ankara'da 13 yaşındaki minik kız çocuğu, ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği apartmanda arkadaşıyla kaldıkları asansörde, kurtarma çalışmaları sırasında boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında B.B.'ın ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'deki apartmanda meydana geldi. B.B., iddiaya göre arkadaşıyla asansöre bindi.
B.B. ve arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. Yakınları, çocukları kurtaramayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. Çocuklardan biri kurtarılırken, B.B. bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.B.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. B.B.'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcı, polis eşliğinde binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından B.B.'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
B.B.'nin asansör boşluğuna düşerek ölmesiyle ilgili komşusu Ö.B.konuştu. Ö.B., B.B.'nun oğlunu arayıp asansörde mahsur kaldıklarını haber verdiğini belirterek, "Oğlum da bana söyledi, 'baba arkadaşım asansörde kalmış' diye. Ben de 'bizim bina olmadığı için biz bir şey yapamayız ama o binanın yöneticisini ya da bir sakinini bulunup yardımcı olsunlar' dedim. Onlar da sağ olsunlar itfaiyeyi çağırmışlar. Çocuklar 6'ncı katta kalmışlar. 6'ncı katta kalınca itfaiye kapıyı 5'inci kattan açmış, 2 kişiler zaten asansörde. Oğlan çocuğunu kurtarıyorlar, kız çocuğunu da kurtarırken artık ellerinden mi kayıyor tutamıyorlar mı ne oluyorsa o esnada aşağıya asansör boşluğuna çocuk düşüyor. Burada binaların çoğunda sorun var zaten. Ama her bina kendi bakımlarını yaptırıyorlar. Ama bu neden olmuş hiç bilgim yok" dedi. (DHA)