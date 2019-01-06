Ankara'da bin polisle dev operasyon

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

