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  3. 06 Ocak 2019 09:32

Ankara'da bin polisle dev operasyon

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

Ankara'da bin polisle dev operasyon

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'da bin polisle dev operasyon

Uygulama kapsamında, tespit edilen 11 adrese özel harekat polislerince operasyon düzenlendi. Ekipler, şüphelilerin kapıları açmadığı yerlere, kapıları kırarak girdi.

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Ankara'da bin polisle dev operasyon

Hava destekli ve narkotik köpekler eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Ankara'da bin polisle dev operasyon

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