Ankara'da bir iş insanı şoförü tarafından vuruldu
Ankara'da bir iş insanı şoförü tarafından aracının içerisinde tabanca ile vuruldu. İş insanı yaralanırken suç aleti ile yakalanan şoförü patronunun kendi üzerine şirket kurduğunu öne sürdü.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında aracın içerisinde tartışma çıktı.
Z.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından vurulan Z.E., ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayın gerçekleştiği cipi güvenlik şeridi içine alarak, inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalandı.
