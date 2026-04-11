Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi!
Ankara’nın Sincan ilçesindeki Alcı OSB’de faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında çıkan büyük yangın, kenti alarma geçirdi. Arka kısımdan yükselen alevler kısa sürede tüm tesisi sararken, içerdeki 35 çalışan tahliye edildi. İtfaiyenin 3 saatlik yoğun çabasıyla söndürülen ve fabrikayı kullanılamaz hale getiren yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: DHA / İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
1 / 39
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Alcı OSB Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
2 / 39
Fabrikanın arka kısmından yükselen alevleri fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine içeride bulunan 35 kişi tahliye edildi.
3 / 39
Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, 2000 Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
4 / 39