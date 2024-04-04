Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangında ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.
Kaynak: DHA
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Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangında ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.
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Yangın, yaklaşık 16 saat süren yoğun çalışmalarının ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
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İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.
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