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  4. Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı

Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangında ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Kaynak: DHA
Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı - Resim: 1
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Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı - Resim: 2

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangında ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

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Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı - Resim: 3

Yangın, yaklaşık 16 saat süren yoğun çalışmalarının ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

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Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı - Resim: 4

İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.

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