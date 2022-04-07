Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne mide ve karın bölgesinde aşırı ağrı şikayeti ile müracaat eden 46 yaşındaki D.E.’nin yapılan tahlil, tetkik ve çeşitli görüntülemelerden sonra bağırsak kısmında 2 adet neşter olduğu tespit edildi. Genel cerrahi kliniği tarafından zorlu bir ameliyat sonrasında neşterler kadının vücudundan çıkarıldı. 46 yaşındaki D.E. neşterleri nasıl yuttuğunu bilmediğini tahminen ekmek ile birlikte yutabilmiş olabileceğini ifade etti.