Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki...
Ankara'da kısa bir süre önce ameliyat geçiren bir hasta, şiddetli karın ağrısı ile hastaneye başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Çünkü ameliyatta hastanın karnından 2 adet neşter ucu unutulmuştu...
Ankara'da meydana gelen akılalmaz olayda 46 yaşındaki D.E. şiddetli karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede yapılan tetkikler sonucu iki tane neşter yuttuğunu öğrendi.
Prof. Dr. Hakan Buluş hastanın yoğun şikayetleri üzerine çektikleri röntgen sonrasında 2 adet neşteri görünce şaşkına uğradıklarını söyleyerek, ''İnce bağırsağın yaklaşık 180’inci santimetresinde bu yabancı cisimlerin olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine ameliyatla bunları çıkarttık'' diyerek yaptıkları operasyonu anlattı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne mide ve karın bölgesinde aşırı ağrı şikayeti ile müracaat eden 46 yaşındaki D.E.’nin yapılan tahlil, tetkik ve çeşitli görüntülemelerden sonra bağırsak kısmında 2 adet neşter olduğu tespit edildi. Genel cerrahi kliniği tarafından zorlu bir ameliyat sonrasında neşterler kadının vücudundan çıkarıldı. 46 yaşındaki D.E. neşterleri nasıl yuttuğunu bilmediğini tahminen ekmek ile birlikte yutabilmiş olabileceğini ifade etti.
Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari sorumlusu Prof. Dr. Hakan Buluş ise hastanın yoğun şikayetleri üzerine çektikleri röntgen sonrasında 2 adet neşteri görünce şaşkına uğradıklarını söyledi.