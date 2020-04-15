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  3. 15 Nisan 2020 09:34

Ankara'da EGO otobüsünde koronavirüs alarmı

Ankara'da EGO otobüsündeki yeni tip koronavirüs şüphelisine 112 Acil Servi ekiplerince müdahale edildi. Korona şüphelisi yolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

Ankara'da EGO otobüsünde koronavirüs alarmı

Gölbaşı-Ulus-15 Temmuz Kızılay istikametine giden EGO otobüsüne binen bir yolcudan şüphelenen otobüs şoförü Murat C. durumu polis ekiplerine bildirdi. Şehirlerarası otobüs terminalinin (AŞTİ) karşısındaki EGO duraklarında durdurulan otobüsün çevresinde polis ekiplerince önlem alındı.

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Ankara'da EGO otobüsünde koronavirüs alarmı

Ardından, 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gelerek hastalık şüphesi olan yolcuyu ambulansla hastaneye götürdü.

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Ankara'da EGO otobüsünde koronavirüs alarmı

Yolcunun hal ve hareketlerinin dikkatini çektiğini belirten otobüs sürücüsü Murat C. yolcuya sorduğu sorulara verdiği cevaplardan şüphelendiğini ve konuyu polis ekiplerine bildirdiğini söyledi.

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Ankara'da EGO otobüsünde koronavirüs alarmı

O sırada otobüste bulunan görgü tanıklarından Mehmet K. de "Şahıs, montuyla ağzını yüzünü kapatarak otobüste bindi. Daha sonra otobüste bulunan kişilere otobüs kartı olup olmadığını sordu. Hareketleri oldukça şüpheliydi." dedi.

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