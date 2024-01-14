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Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Sincan ilçesinde elektronik yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kaynak: DHA
Ankara'da fabrika yangını - Resim: 1

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sincan ilçesindeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. 

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Ankara'da fabrika yangını - Resim: 2

Elektronik yedek parça üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, içeride bulunan kimyasallar nedeniyle kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. 

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Ankara'da fabrika yangını - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler de tahliye edildi.

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Ankara'da fabrika yangını - Resim: 4

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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