Ankara'da göçük faciası: 2 işçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi.
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Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu.
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2 işçi göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı.
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