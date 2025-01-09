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  4. Ankara'da göçük faciası... Acı haber geldi

Ankara'da göçük faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Ankara'da göçük faciası: 2 işçi hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi.

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Ankara'da göçük faciası: 2 işçi hayatını kaybetti - Resim: 2

 Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu.

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Ankara'da göçük faciası: 2 işçi hayatını kaybetti - Resim: 3

2 işçi göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Ankara'da göçük faciası: 2 işçi hayatını kaybetti - Resim: 4

Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı.

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