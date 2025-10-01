Ankara'da güne damgasını vuran fotoğraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve TİP'in katılmadığı TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı sonrası siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya geldi. Meclis'teki mini zirveye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.
TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılı açılışı kapsamında özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
CHP VE TİP KATILMADI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise Genel Kurul oturumuna katılmadı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP sıralarına giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı ve kısa süreli sohbet etti.
TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başladı.