Ankara'da ilçe ilçe seçim sonuçları
Ankara'da oy sayım işlemleri devam ediyor. YSK'nın yayın yasaklarını kaldırmasının ardından Ankara'nın ilçelerinde ilk sonuçlar belli oldu.
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar belli oldu.
ANKARA'NIN İLÇELERİNDE SEÇİM SONUÇLARI
Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar, Yenimahalle, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Kahramankazan, Akyurt, Etimesgut, Evren ve Pursaklar'da seçim sonuçlarında son durum ne? İşte Ankara'nın ilçelerinde seçim sonuçları...
AKYURT
AK PARTİ: % 49.97
CHP: % 22.17
YENİDEN REFAH: % 21.38
ALTINDAĞ
AK PARTİ: % 48.94
CHP: % 38.32