Ankara'da iskele faciası: 2'si kardeş 3 ölü
Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 12'nci kattan düşen 2'si kardeş, 3 işçi hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Törekent Mahallesi'nde 16 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırılarak, bir kısmı çöktü.
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Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri V. (34) ve Ç.B. (39) kardeşler ile kuzenleri M.B. (27) yere düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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V. ve Ç.B.'nin hayatını kaybettikleri belirlendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı M.B. da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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