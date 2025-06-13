Ankara’da İsrail protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var!
Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için Ankara'da düzenlenen protesto gösterisine polis müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var.
'Filistin’de İşgale Son Platformu' ve bazı sivil toplum örgütleri, Ankara'da Yüksel Caddesi’nde protesto eylemi düzenledi.
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Eyleme polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sırasında eylemciler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
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