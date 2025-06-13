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Ankara’da İsrail protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var!

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için Ankara'da düzenlenen protesto gösterisine polis müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var.

Ankara’da İsrail protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var! - Resim: 1

'Filistin’de İşgale Son Platformu' ve bazı sivil toplum örgütleri, Ankara'da Yüksel Caddesi’nde protesto eylemi düzenledi.

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Ankara’da İsrail protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var! - Resim: 2

Eyleme polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sırasında eylemciler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. 

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Ankara’da İsrail protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var! - Resim: 3
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