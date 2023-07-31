Ankara'da kırmızı alarm! Başkent'in barajları boşaldı

Ankara'nın geçen aylarda yoğun yağış aldığını anımsatan Başkaya, "Yağışların çoğu Ankara'nın merkezindeydi. Yağışların barajlarımıza etkisi oldu; ancak bu tatmin edecek derecede değil. Yağışlar daha çok merkezde yoğunlaştığı için barajları çok fazla etkilemedi. Son yıllarda iklim değişikliği ve kentsel yapılaşmanın etkisi ile özellikle şehir merkezlerinde bölgesel olarak ısınan havanın buharlaşması ve aniden yağış olarak dönmesi sonucu su baskınları ve sellere neden olan çok büyük miktarlarda yağmurlar görülmektedir. Bu yağışlar mevsim normalleri dışında ve bölgesel olduklarından havzanın beslenmesinde her zaman etkin role sahip değildir. Son 3 yıldır Ankara ilinde kullanılabilir su miktarının artışı daha çok Gerede sisteminden alınan suyun etkisi ile olmaktadır. Yaz yağmurlarının buharlaşma nedeniyle barajlara olumlu etkisi sınırlıdır. Özellikle Çamlıdere Barajı'nın yüzey alanı çok fazladır. En çok buharlaşmayı orada yaşıyoruz. 2022 yılında barajlardan yazın buharlaşan su 250 bin ile 300 bin metreküp civarı iken; gelen su ise bazı günler 50 bin metreküpe kadar düşmektedir. Bu nedenle maalesef yaz yağmurları barajlardan buharlaşan suyu bile karşılamamaktadır" diye konuştu. (DHA)