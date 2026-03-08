Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü
Ankara Yenimahalle'deki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde dün gece çıkan yangın, korku dolu bir gece yaşattı. Bir çöp kutusundan başlayıp hızla yayılan alevler, yaklaşık 100 hurda aracın bulunduğu alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik zorlu mücadelesi sonucu kontrol altına alınan yangında, çok sayıda araç kullanılamaz hale gelerek demir yığınına döndü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.
Kaynak: DHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi, dün gece çıkan ve kısa sürede büyüyen yangınla sarsıldı. Saat 22.00 sıralarında başlayan yangın, 4 saat süren yoğun çabalar sonucu söndürülebildi.
Yangının çıkış noktasının bölgedeki bir çöp kutusu olduğu belirlendi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, yan tarafta park halinde bulunan hurda araçlara sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hem karadan hem de havadan müdahalesiyle alevler, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
