Ankara'da korkulan oldu! Sağanak yağış fena vurdu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, kentte etkili olan sağanak sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.